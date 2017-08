Minuscule zeediertjes knabbelen benen tiener op aan strand in Melbourne

Sam moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. © Jarrod Kanizay.

video De zestienjarige Sam Kanizay kwam zaterdag uit de zee aan het strand van Brighton in Melbourne met hevig bloedende benen. Hij moest naar het ziekenhuis gevoerd worden. Experts staan versteld. Waarschijnlijk waren hongerige zeeluisjes zijn onderbenen aan het oppeuzelen, zonder dat hij daar erg in had.

Sam Kanizay wou zaterdag na het voetballen zijn benen wat laten weken in het koele zeewater aan het Dendy Street-strand in Brigthon bij Melbourne. Een half uur later kwam hij er weer uit. "Hij zei dat hij zand aan zijn benen had en ging weer het water in", getuigt zijn vader, Jarrod Kanizay.



Volgens Jarrod waren het helemaal geen zandkorrels maar kleine zandkleurige zeediertjes die aan de benen van zijn zoon zaten te knabbelden. "Toen hij zijn slippers wou aantrekken zag hij het bloed aan zijn benen. Ze beten door Sams huid heen en deden hem stevig bloeden."



Sam bleef maar bloeden en moest naar het ziekenhuis. Daar hadden ze geen idee van wat hem overkomen was. "Er lag een serieuze plas bloed op de grond. Niemand had een verklaring. Ze belden allerlei deskundigen op, maar niemand kon het zeggen", aldus Jarrod Kanizay.



Professor Alistair Poore, zelf een expert in ongewervelde dieren, zei dat hij nog nooit zoiets had gezien. Volgens hem moeten het ongewervelde zeedieren geweest zijn, heel waarschijnlijk zeeluizen, die in uitzonderlijk groten getale aan het eten sloegen.



De volgende avond ging Jarrod Kanizay terug naar het strand met een schepnet met vlees in. Zo kon hij de zeewezens vangen die volgens hem de daders zijn. "Het is alleszins duidelijk dat ze dol op vlees zijn", zegt hij in een video die hij daarna schoot. We zien daarin een onsmakelijk spektakel met krioelende zeediertjes die stukjes vlees aan het verslinden zijn.