Vlaamse studente probeert op creatieve wijze duidelijk te maken dat ze lesbisch is. Haar gesprekspartner snapt het echter niet meteen

3/08/17 - 14u59

Aan subtiliteit geen gebrek bij Salomé Heyman: toen een jongen haar trachtte te versieren, probeerde de Vlaamse studente hem met creatieve woordspelingen duidelijk te maken dat ze eigenlijk lesbisch is. Alleen duurde het even vooraleer hij dat zelf inzag... Haar tweet over het voorval is intussen viraal gegaan.

"When he is a bit into you but you are eigenlijk a lesbian", schreef ze er als begeleidend tekstje bij. In dat geval zit er maar één ding op: heel hard je best doen om je punt duidelijk te maken. Volg hun grappige conversatie maar even mee.



"Ik ben alleen thuis vanavond, zin om te komen?", waagde hij zijn kans. Salomé stuurde meteen een eerste verdoken hint rond haar geaardheid terug. "Ik ben ook homolone dus kan er niet geraken, sorry."



Toen hij daarop een andere keer wilde afspreken, schakelde de jongedame een versnelling hoger. "Goh, lesbi honest, ik heb niet veel tijd, ik werk elke dag tot 16u30", luidde de gevatte reactie.



Maar nog had haar gesprekspartner het niet begrepen. "En erna?", wilde hij weten. "Zal niet rond de pot draaien, ik ben altijd moe als ik thuis kom." De derde fraaie poging leverde echter opnieuw niet het gewenste resultaat op. Uiteindelijk zat er voor Salomé niets anders op dan hem rechtuit te vertellen dat ze op meisjes valt.