"Ik ben razend!": Billy verrast zijn verloofde met varkenshuwelijk, maar dat schiet in verkeerde keelgat

Sven Van Malderen

3/08/17 - 13u35 Bron: Daily Mail 3/08/17 - 13u35 Bron: Daily Mail

Nee, ze kon er écht niet mee lachen. Plots stond Steph haar jawoord te geven in het slijk, te midden van vijftig varkens. En dat was echt niet haar idee van een droomhuwelijk.

Samen met haar verloofde Billy Grieves had ze meegedaan aan de Britse realityreeks 'Don't tell the bride'. Koppels krijgen in dat programma een budget om te trouwen, maar er zit één belangrijk addertje onder het gras: de bruidegom regelt alles, zonder enig medeweten van zijn aanstaande. Drama verzekerd uiteraard... Als blikken konden doden... © Don't tell the bride.

Billy had er deze keer niet beter op gevonden dan zijn 14.000 pond uit te geven aan een 'varkenshuwelijk'. Hij had vijftig van die roze wezentjes geregeld en terloops ook nog de bruidsmeisjes volgens het thema uitgedost. Als locatie koos hij uiteraard -noblesse oblige- voor een varkensboerderij. De bruidsmeisjes hebben ook al leukere tijden gekend. © Don't tell the bride.

Billy was er rotsvast van overtuigd dat hij met zijn origineel concept zou scoren. Haar bijnaam was immers niet voor niets 'Little piggy', een grapje dat ontstaan was na een van hun eerste dates. Hij kocht haar zelfs sieraden in de vorm van een varken, dus wat zou er deze keer kunnen mislopen? Billy Grieves dácht dat hij het ideale concept bedacht had. © Don't tell the bride.

Daar kwam de man snel genoeg achter: Steph weigerde nog een woord tegen hem te zeggen toen ze voor het altaar stond. "Dit moet een grap zijn", vertelde ze voor de camera. "Ik wil geen varkens op mijn huwelijk. Het is allemaal zwaar uit de hand gelopen, hopelijk is alles nu zo snel mogelijk achter de rug." Steph met haar moeder. "Dit is mijn eerste dochter die trouwt, maar zo had ik het toch niet in gedachten", liet die laatste optekenen. © Don't tell the bride.

De twee hadden elkaar in 2013 leren kennen in een discotheek. Vorig jaar volgde het aanzoek. "We zijn twee absolute tegengestelden, maar ik had nooit gedacht dat we tussen de beesten zouden trouwen. Ik ben zo razend dat ik zelfs niet meer in het huwelijksbootje wil stappen." Een sfeerbeeld vanop het huwelijk. © Don't tell the bride.

En dan te bedenken dat Steph op haar vrijgezellenavond ook al een optater te verwerken gekregen had. Ze moest het stellen met acht flessen fruitwijn en enkele shotjes Jägermeister. Billy deed zichzelf intussen helemaal niets tekort: 1.500 pond (1.670 euro) gaf hij uit aan zijn eigen feestje. © Don't tell the bride.

De kijkers thuis voelden intussen plaatsvervangende schaamte. Via tweets lieten ze blijken dat ze meeleven met de jongedame. "Hoe stom moet je zijn om op een varkensboerderij te trouwen?", klonk het onder meer. Of nog: "Dit is het belachelijkste dat ik ooit in mijn leven gezien heb." En: "Ze zou beter NIET met dit varken trouwen." © Don't tell the bride.