Toename scheidingen in Indonesië te wijten aan duivensport

Het aantal aanvragen tot scheidingen neemt toe in Indonesië en dat zou onder meer te wijten zijn aan de liefde van de mannen voor hun duiven.

Een rechtbank in Purbalingga kreeg in juli 90 aanvragen voor een scheiding, wat een serieuze toename is ten opzichte van juni toen er slechts 13 ingediend werden. Nur Aflha, klerk bij de rechtbank, heeft een verklaring: "De meeste aanvragen komen van vrouwen uit economische overwegingen omdat hun echtgenoten te verslaafd zijn aan de duivensport".



Duivenwedstrijden zijn heel populair in Indonesië. Het prijzengeld trekt de duivenmelkers aan, net als de hoop om een prijsbeest voor veel geld te verkopen. Volgens Aflah klagen de echtgenotes erover dat hun mannen de hele dag bij hun duiven zijn in plaats van bij het gezin. "In Purbalingga zijn vele vrouwen aan het werk terwijl de meeste mannen werkloos zijn", voegt ze eraan toe. "De meesten worden dan maar 'piloot'. Bij ons betekent dat niet dat ze een vliegtuig besturen, maar dat ze deelnemen aan duivenwedstrijden."



Aan de Jakarta Post vertelt een vrouw dat ze soms wel een deel van de winst van haar man krijgt, maar dat hij veel vaker haar om geld vraagt voor sigaretten.



In India is de duivensport dan weer in vrije val, meldde de krant The Hindu onlangs nog. Het gekke daar is dat niet de duif die eerst binnenkomt met de hoofdprijs gaat vliegen, maar wel diegene die het laatst zijn thuiskot vindt.