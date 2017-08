Hoverboard ontploft terwijl vrouw er op staat

Jef Van Nooten

2/08/17 - 14u59 Bron: Eigen berichtgeving

© Van Nooten.

Turnhout Op een appartement in de Herentalsstraat in Turnhout is woensdagmiddag een vrouw gewond geraakt nadat het hoverboard van haar zoontje ontplofte. De bewoonster was het hoverboard aan het opladen in de woonkamer van het appartement.