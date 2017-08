Schot transformeerde hond in "nazi". Hij moet het nu voor de rechter uitleggen

Door: ADN

Bron: The Guardian, Metro.co.uk

video Een Schot die de hond van zijn vriendin naar eigen zeggen voor de grap "transformeerde in een nazi", is gisteren voor de rechter verschenen. Een video waarin te zien is hoe de pug de Hitlergroet doet als Mark Meechan (29) 'Sieg Heil' zegt, is al meer dan 2,8 miljoen keer bekeken. De Schot ontkent dat er sprake is van een haatdaad.

In de opvallende video die in april vorig jaar op Youtube werd geplaatst, is te zien hoe de kleine viervoeter helemaal 'opgefokt' wordt als de opjuttende twintiger vermelding maakt van 'vergassing van joden'. Het beestje gaat zelfs over tot een Hitlergroet als zijn baasje 'Sieg Heil' roept. De hond kijkt ook naar beelden van de propagandavideo 'Olympia' van cineaste Leni Riefenstahl over de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn.

© screenshot. In de video 'maak je hond een nazi' vertelt de man uit Coatbridge in Lanarkshire dat het om een grap gaat om zijn vriendin, Suzanne Kelly (29), te pesten. "Mijn vriendin gaat altijd zo tekeer over hoe schattig haar hondje is", stelt hij in de clip. Dus besloot ik hem te veranderen in het minst schattige ding dat ik kan bedenken... een nazi."



De video is intussen al meer dan 2,8 miljoen keer bekeken en rijgt nog dagelijks de clicks aan elkaar. Inmiddels is hij voorzien van een tekstballonnetje die waarschuwt om de video niet serieus te nemen.

Haatzaaien "Er is geen plaats voor haatmisdaden in Schotland en de politie neemt alle meldingen serieus" Schotse politie Niet lang nadat Meechan de beelden op Youtube postte, kwamen er bij de politie klachten binnen. De Schot werd in mei 2016 opgepakt voor de verspreiding van een 'anti-Semitische en racistische' video en wordt beschuldigd van angst en paniek zaaien en het aanzetten tot haat op religieuze gronden.



"De clip is door velen online gezien en gedeeld, en heeft mensen in onze gemeenschap gekwetst", verklaarde de Schotse politie eerder over de arrestatie aan The Guardian. "Er is geen plaats voor haatmisdaden in Schotland en de politie neemt alle meldingen serieus." Gisteren moest Mark Meechan zich voor de rechter verantwoorden in Airdrie Sheriff Court.

41.000 volgers In de rechtszaal werd de video van de 'nazihond' getoond, alsook een tweede clip waarin Meechan zich verontschuldigt voor het aanstootgevende filmpje. De openbare aanklager wees erop dat de video overal online te vinden is, al miljoenen keren is bekeken en dat het kanaal waarop hij is verschenen - het 'Count Dankula'-kanaal - sinds de upload van de beelden meer dan 41.000 volgers heeft, terwijl dat er daarvoor 400 waren. Het is voor de aanklager ook duidelijk dat Meechan de video op het kanaal plaatste. "Ik ben helemaal geen racist, iedereen die me kent kan je dat vertellen" Verdachte Mark Meechan

"Helemaal geen racist" Verdachte Mark Meechan in de bewuste video. © screenshot. Meechan hamerde erop dat hij alleen maar de hond in een nazi veranderde om zijn vriendin te irriteren. "Ik ben helemaal geen racist, iedereen die me kent kan je dat vertellen", verklaarde hij. "Ik ben gek aan het worden omdat iedereen echt denkt of gaat denken dat ik joden haat. Dat doe ik helemaal niet! Ik ben echt in paniek over dit alles."



"Ik haat niemand. Ik wil dat iedereen weet dat ik helemaal geen kwade wil toewens aan welk ras of wie of wat dan ook. Het was gewoon 'shockkomedie', die ik maakte puur om mijn vriendin te irriteren en mijn vrienden eens goed te laten lachen. Ik wil me excuseren bij de joodse gemeenschap voor de pijn die ik eventueel heb veroorzaakt.