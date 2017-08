Noorse grap met "6 vrouwen in boerka" loopt uit de hand

Door: Renske Baars

Een foto van een paar lege buszitjes, waarop het net lijkt alsof zes vrouwen gekleed in een boerka in een bus zitten, heeft heel wat commotie veroorzaakt in Noorwegen. De foto werd op de Facebookpagina van een rechts-extremistische Noorse groep gepost, waar vol afschuw op de foto werd gereageerd.

Johan Slattavik was degene die afgelopen weekend de opmerkelijke foto op de Facebookpagina van de rechts-extremistische Noorse groep postte. Hij schreef daarbij de tekst: "Wat denken mensen hiervan?"



Hij deed dit op de pagina van 'Fedrelandet viktigst', wat zoveel betekent als 'Vaderland eerst'. Voor veel leden van de groep liet de foto precies zien 'waar het misgaat' in Noorwegen, doelend op de recente instroom van moslimmigranten in het Scandinavische land.



"Het ziet er heel eng uit, het moet verboden worden'', schreef een verontruste lezer. Een ander postte dat 'je nooit kan weten wie er onder zit. Het kan een terrorist met wapens zijn'. Anderen noemden de foto 'beangstigend' en 'tragisch'. Veel leden deelden de foto, die overigens al eerder door een Duitse Twitteraar werd gebruikt, om de ban op boerka's, waar de rechtse Noorse regering voor ijvert, kracht bij te zetten.

Grap Maar wie wat beter naar de foto kijkt, ziet dat er helemaal geen vrouwen met boerka's zitten. Sterker nog: er zit helemaal niemand. Het zijn lege stoelen in een bus. Slattavik, die de foto postte, had het plaatje voor de grap op de Facebookpagina gezet. "Ik verveelde me en had zin in een grapje'', vertelt hij aan The Washington Post. De man was nieuwsgierig naar de mening van mensen. "Ik was geschokt om te zien hoeveel mensen er op reageerden. Maar ik heb er uiteindelijk veel lol om gehad.''