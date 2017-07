Festivalganger gaat slapen op veld, maaidorser rijdt hem aan

MVDB

31/07/17 - 17u17 Bron: Leipziger Volkszeitung

Een festivalganger die zich vrijdagavond in een koolzaadveld te slapen had gelegd, is 's anderendaags in de voormiddag zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden door een maaidorser. Het veld lag naast het festivalterrein in een landelijk deel van de stad Grimma nabij Leipzig.