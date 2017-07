Foute flamingo gaat viraal in Nederland

Bewerkt door: ib

31/07/17 - 00u00

De flamingo kijkt de verkeerde kant op. © rv.

In plaats van het traditionele opblaasbedje voor op het water is een roze flamingo waar je uren op kan ronddobberen natuurlijk veel leuker. Gauw schafte de vriendin van de Nederlander Nieck Decker er nog eentje aan bij de speelgoedwinkel Intertoys, om hem nietsvermoedend pas op het strand op vakantie uit te pakken.

Helaas stond de vrouw een vervelende verrassing te wachten: de roze flamingo bleek namelijk een vreemde 'afwijking' te hebben... "Deze flamingo is anders dan de andere flamingo's op de wereld. Deze flamingo heeft namelijk een afwijking. Tijdens het opblazen van de flamingo was mijn vriendin erg teleurgesteld omdat dit niet was wat ze verwacht had", schrijft Niek in een bericht aan winkelketen Intertoys, waar de flamingo vandaan komt.



Zwangerschap

Tot Nieck en zijn vriendins verbazing bleek de flamingo 'verkeerd om te staan': in plaats van dat het hoofdje van de vogel naar buiten stak, weg van de 'zwemband' waar je in moet gaan liggen, kijkt hij juist trots naar binnen, waardoor het een stuk moeilijker is om je comfortabel in de band te nestelen. "Graag hoor ik spoedig van jullie wat er mis is gegaan tijdens de zwangerschap van deze flamingo", aldus de ietwat teleurgestelde Niels.