VIDEO: Gedetineerden filmen hoe ze ontsnappen uit zwaar beveiligde gevangenis

Sven Van Malderen

27/07/17 - 14u58 Bron: Daily Mail 27/07/17 - 14u58 Bron: Daily Mail

Drie gedetineerden hebben gefilmd hoe ze dit jaar uit een zwaar beveiligde gevangenis in Santa Ana (Californië) ontsnapt zijn. Uiteindelijk zouden ze bijna een week op vrije voeten blijven. De video wordt begeleid met commentaar van een van de criminelen, Hossein Nayeri.

Op de beelden is te zien hoe een gevangene een ventilatierooster verwijdert en zo in de tunnels van het afvoersysteem belandt. Duimpje omhoog, alles verloopt volgens plan. © Rv.

De roosters die ze vervolgens op hun weg tegenkomen, bleken al doorgezaagd. Opnieuw geen enkel probleem dus. En zo belanden ze op het dak, waar ze rustig de tijd nemen om enkele plaatjes van de omgeving te schieten. Hoe ze vandaar op de begane grond raken, is niet te zien. © Rv.

Het trio logeerde vervolgens drie nachten in een motel, daarna bracht een taxichauffeur hen onder dwang naar de San Francisco Bay Area. Maar blijkbaar klikte het snel, de man poseerde zelfs gewillig met hen op het strand. "We waren zo blij dat Long Ma ons wilde helpen. Die man is een echte held. Hij toonde enorm veel begrip. Je weet nooit hoe iemand op een intense situatie zal reageren, maar hij straalde een soort vaderlijke kalmte uit." Tieu (r) poseert met taxichauffeur Ma. © Rv.

Daarna ontstond er naar verluidt onenigheid tussen de criminelen over wat er met Ma moest gebeuren. De 43-jarige Bac Duong vluchtte uiteindelijk met de taxichauffeur en ging zichzelf aangeven. "We ontvoeren niemand en we gaan ook niemand vermoorden", maakt Nayeri in het filmpje duidelijk. Nayeri geniet van zijn vrijheid en poseert trots op het strand. © Rv.

Dan volgt een korte rondleiding van hun 'schuilplaats' in de bestelwagen die ze gestolen hadden. "Hier hangen we momenteel uit. Er is water en er zijn bananen. De basisbehoeften dus. Nee, we hebben geen crack of crystal meth." Twee uur later zou het resterende duo gearresteerd worden, met dank aan een gouden tip van een buurtbewoner. © Rv.