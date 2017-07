Douaniers onderscheppen wel heel vreemd pakketje...

Door: FT

26/07/17 - 13u27 Bron: Reuters

Douaniers treffen enkele koningscobra's aan wanneer ze de lege doosjes chips openmaken. © reuters.

Wat te doen met lege doosjes chips nadat die zijn opgegeten? Een 34-jarige man uit Los Angeles vond er niets beters op dan ze te gebruiken voor... het vervoeren van slangen. Op 2 maart van dit jaar werd Rodrigo Franco immers onderschept toen hij drie koningscobra's de Verenigde Staten probeerde binnen te smokkelen. De giftige dieren, van ruim 60 centimeter lang, lagen opgekruld in lege blikjes chips en werden gevonden in een pakketje dat eerder uit Hongkong verscheept werd. In het pakje trof de douane ook nog drie Chinese albinoschildpadden aan. Bij zijn arrestatie gaf de man toe eerder al twintig koningscobra's de VS te hebben binnengesmokkeld, maar die gingen volgens hem allemaal dood tijdens de reis. Hij riskeert nu twintig jaar gevangenisstraf.