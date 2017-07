"Dit was mijn gevaarlijkste rit ooit": klant filmt hoe taxichauffeur achter het stuur bevredigd wordt door dronken prostituee

"Dit was mijn gevaarlijkste en oncomfortabelste rit ooit." Aner Manuel kan nog steeds amper geloven wat hij vorige week in Chicago als klant bij Uber meemaakte. Vanop de achterbank moest hij toekijken hoe zijn chauffeur het wel heel gezellig maakte met een dronken prostituee. Nadat de dame hem kusjes zitten geven had, boog ze zich voorover om hem ook nog eens oraal te bevredigen. Manuel filmde intussen alle actie die zich voor zijn neus ontspon. Het bedrijf bood hem tien dollar korting aan bij een volgende rit, maar die compensatie vindt hij ruim onvoldoende. En dus zwierde de misnoegde man de confronterende beelden online. De chauffeur in kwestie werd intussen geschorst.

Aner Manuel. © Facebook. Fuck @Uber for providing me with the most unsafe and dangerous ride home last night. This driver had a random prostitute in the front seat. pic.twitter.com/Wi2YhtRINq — Aner Martino (@AnerMartino1) Mon Jul 17 00:00:00 MEST 2017

"Toen ik wilde instappen, zag ik dat er nog een passagier naast de bestuurder zat", aldus Manuel. Ik checkte eerst nog of het niet om een uberPOOL ging (het systeem waarbij klanten die dezelfde richting uit moeten een taxi kunnen delen; nvdr). Nee dus, dan ging ik er maar vanuit dat ze een familielid was. Maar toen we vertrokken, probeerde die vrouw de deur te openen (ze had duidelijk drugs genomen). Ze kon niet eens deftig rechtop zitten."



"Dat was de druppel"

"Vervolgens begon ze hem te betasten en te kussen. Ik had geen idee waar ik was, dus ik moest wel in die auto blijven zitten. En dan deed ze tot slot nog zijn gordel los en begon ze hem oraal te bevredigen. Dat was de druppel, ik vroeg meteen om te stoppen. Volgens mij dacht hij gewoon dat ik te dronken was om te beseffen wat er aan het gebeuren was."



"Uber heeft me het bedrag teruggestort en ook nog tien dollar geschonken voor een volgende rit. Ze beloofden het filmpje te onderzoeken, maar sindsdien heb ik er bitter weinig van gehoord. Ik eis dat hier iets tegen gedaan wordt, dit is niet oké."



"Kan niet door de beugel"

"Het gedrag van deze bestuurder kan absoluut niet door de beugel", klinkt het in een reactie van het taxibedrijf. "Zodra we op de hoogte waren van dit voorval hebben we zijn account geschrapt."



In de reacties klinkt alvast weinig begrip voor Uber. De meesten vinden de vertoning wansmakelijk en raden aan om het controversiële taxibedrijf links te laten liggen. "Uber screent geen werknemers, iedereen kan er achter een stuur kruipen. Dan moet je toch niet verbaasd zijn dat je soms eens bij een gek belandt?", klinkt het.