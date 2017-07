Hoe 4.000 kilo worst een Bulgaars parlementslid de kop dreigen te kosten

EB

De conservatieve Bulgaarse volksafgevaardigde Zjivko Martinov dreigt zijn parlementaire onschendbaarheid kwijt te spelen en veroordeeld te worden. De 51-jarige heeft in vijf jaar vier ton worst scheefgeslagen die bestemd was voor premier Bojko Borissov. Om te bewijzen dat de beschuldigingen hem geen worst zijn, heeft Martinov vandaag prompt ontslag genomen.

Volgens openbaar aanklager Sotir Tsatsarov heeft Martinov sinds 2012 in totaal 4.000 kilo soedzjoek-worst ter waarde van 45.000 leva (23.000 euro) gratis ontvangen. "De worst was volgens een speciaal recept geprepareerd op basis van hertenvlees", aldus Tsatsarov. Het vlees was bestemd voor premier Borissov, maar die heeft in die tijd geen grammetje van de soedzjoek op zijn ministerieel bord gezien.



Steeds volgens de procureur had Martinov de slager uit Dobritsj de worst voorgehouden dat die op die gastronomische manier de politieke activiteiten van de politieke regeringspartij zou steunen. Zonder worstschenkingen zou het met diens bedrijf wel eens bergaf kunnen gaan, luidde de extra aansporing. Dezelfde worstendraaier zag zich overigens verplicht om ook gratis meubelen te leveren voor het partijkantoor. De meubels werden uiteindelijk aangetroffen in het bedrijf van de parlementariër.



Volgens het parket zette Martinov ook de regionale procureur van Dobritsj en een hoge politiefunctionaris van de stad onder druk. De Gerb besloot vandaag het hele stadsbestuur van Dobritsj aan de deur te zetten.



Bulgarije, lid van de EU sinds 2007, geniet in Brussel de twijfelachtige reputatie over een bijzonder inefficiënt rechtssysteem te beschikken en de corruptie welig te laten tieren.