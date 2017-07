Broertjes van 2 en 5 jaar oud stelen auto van moeder

kv

Twee kleuters van twee en vijf jaar oud hebben de wagen van hun moeder gestolen en in de prak gereden terwijl ze op weg waren naar het huis van hun grootvader. Dat delen de autoriteiten van de Amerikaanse staat West Virginia mee.

De kinderen vonden de sleutels van de Ford Focus van hun moeder terwijl ze speelden in de voortuin.



De agenten van Putnam County zijn ervan overtuigd dat de kinderen op weg waren naar hun grootvader en vermoeden dat de jongetjes samenwerkten om de pedalen en het stuur te gebruiken, voor ze de wagen in de gracht reden.



Ze slaagden erin een afstand van 4,8 kilometer af te leggen en verschillende bochten te nemen. "Gelukkig kwamen ze onderweg niemand tegen, want dan zouden ze waarschijnlijk al eerder gecrasht zijn," aldus sheriff Steve Deweese.



De kinderen zijn ongedeerd, maar de moeder riskeert een klacht. Deweese vertelde aan de lokale televisiezender WSAZ-TV dat zijn kantoor samenwerkt met de openbare aanklager en de dienst kinderbescherming om te kijken of de moeder moet worden aangeklaagd voor een misdrijf.