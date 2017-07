Een eiland voor de prijs van een huis? Nochtans wil niemand Little Ross in Schotland

Door: FT

20/07/17 - Bron: The Independent

© Galbraith.

De Schotse eilanden staan in de vitrine. Na Ulva - met amper zestien inwoners - wordt ook een ander pareltje te koop aangeboden: Little Ross. Het eilandje met lichttoren, cottage, kiezelstrand en zonnepanelen kost amper 370.000 euro, maar geraakt toch niet verkocht.

Wie droomt er niet van een privé-eiland tot zijn eigendommen te kunnen rekenen? Zeker wanneer het de prijs heeft van een gemiddelde woning in het Brusselse. Gelegen in het zuidwesten van Schotland, in Dumfries en Galloway, ligt Little Ross. Het eiland van 11 hectare groot wordt gekenmerkt door een lichttoren uit 1843 (opgelet: niet inbegrepen in de aankoop) en omvat een huis met zeven kamers, een kiezelstrand, zonnepanelen en enkele kleine windturbines.



"Het is erg zeldzaam dat zoiets op de markt komt. Een unieke kans. Ideaal om er de rust op te zoeken of als vakantie-uitje", klinkt het bij een expert. Kleine kanttekening voor wie zich tot potentiële koper kroont: je bent best zeeman of piloot, want Little Ross kan enkel bereikt worden per schip of helikopter.



Maar miisschien is dat toch niet de enige reden waarom het uitzonderlijke koopje nog steeds op de markt staat. Er gaat immers ook gruwel schuil achter de gevels van de cottage. In 1960 vonden twee bezoekers er het levenloze lichaam van Hugh Clarke, de vuurtorenwachter, allicht vermoord door een andere bewaker. Hij werd uiteindelijk ter dood veroordeeld, maar zijn straf werd later omgezet in levenslang. Wie dus toch nog niet helemaal overtuigd is, kan ook dat andere eiland nog eens overwegen, maar moet daarvoor wel (veel) dieper in de buidel tasten...