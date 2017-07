Amerikaanse weerdienst ontkent: "Kleine, chaotische storm 'Don' werd niet genoemd naar Trump"

kv

18/07/17 - 20u43 Bron: Weather.com, VICE

© reuters.

Het Amerikaanse Nationale Hurricane Center waarschuwde gisteren voor een "kleine" en "niet echt goed georganiseerde" storm die zich vormde nabij het eiland Barbados in de Atlantische Oceaan. Het euvel kreeg de naam 'Don'. Het centrum ontkent echter met klem dat de storm zijn naam te danken heeft aan de Amerikaanse president.

"Ik garandeer je dat er geen verband is met Donald Trump," deelde Max Mayfield, de voormalige directeur van het centrum, mee aan Associated Press. Een woordvoerder van het National Hurricane Center bevestigde eveneens dat de keuze niets te maken had met politiek.



Het centrum licht toe dat het enkel de procedure volgde voor de benaming van stormen en orkanen, die beurtelings een mannen- of vrouwennaam krijgen in alfabetische volgorde. 'Don' is de vierde storm van het Atlantische orkaanseizoen en kreeg daarom een naam met de letter D.



Het National Hurricane Center houdt een lijst bij van huidige en toekomstige namen en het is aan de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) om indien nodig nieuwe namen te verzinnen.