VIDEO: Twee deuren verbrijzeld, maar 'inbreker' blijkt agressieve geit

18/07/17 - 18u04 Bron: International Business Times

video Twee verbrijzelde deuren, maar niets gestolen: de werknemers van een kantoor in het Amerikaanse Louisville (Colorado) stonden gisteren voor een raadsel toen ze aan hun dagtaak wilden beginnen.

Op de beelden is te zien hoe de geit herhaaldelijk de ene deur ramt, tot die het begeeft. Doodleuk komt het dier dan, in het gezelschap van enkele medeplichtigen, terug om ook de andere deur te verbrijzelen. Vermoed wordt dat de geit haar spiegelbeeld te lijf ging.



De politie keek raar op toen de baas de ware toedracht uitlegde. Zelfs twee keer, want eerst hadden ze 'ghost' (geest) verstaan in plaats van 'goat' (geit).



De dader is nog op vrije voeten, meldt de International Business Times.