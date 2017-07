Lerares (54) heeft affaire met 17-jarige student, maar schuift schuld nu in zijn schoenen: "Hij kon het goed uitleggen"

Sven Van Malderen

Theresa Gunn. De vrijpartijen vonden onder meer plaats bij haar thuis (rechts bovenaan) en op school (rechts onderaan). © Gwinnett County Sheriff's Office/Google Maps..

Een celstraf van negentig dagen en tien jaar voorwaardelijk: dat houdt een 54-jarige muzieklerares uit Atlanta (Georgia) over aan haar slippertjes met een zeventienjarige student. Nochtans probeerde Theresa Gunn in de rechtbank de schuld nog in de schoenen van de tegenpartij te schuiven. "Hij heeft zich aan mij opgedrongen. Hij kon het even goed uitleggen als een verkoper van occasiewagens", klonk het. Eerder had de vrouw wél al toegegeven dat ze een inschattingsfout gemaakt had.

"Ik denk niet dat jij jarenlang achter de tralies moet verdwijnen", oordeelde de rechter. "We hebben hier al andere gevallen zien passeren. Maar je hebt wel het vertrouwen van de ouders van dit kind misbruikt."



De onderwijzeres nam op 19 april ontslag. De dag erna stapte de moeder van het slachtoffer naar de politie: ze was er achter gekomen dat haar zoon enkele keren seks gehad had met zijn onderwijzeres, zowel op school als in een park en bij Gunn thuis. Hun geheime relatie zou zo'n maand geduurd hebben.



Marihuana tijdens feestje

Uit het onderzoek bleek later nog dat Gunn een feestje gehouden had in haar huis in Grayson. Ze liet de jongen in kwestie en twee studentes toen zonder problemen marihuana roken. Sterker nog, ze deed toen zelf gewoon mee.



Volgens de wetgeving in Georgia is seksueel contact verboden als de ene persoon een gezaghebbende positie heeft tegenover de andere. Dat er wederzijdse toestemming was, verandert daar dus niets aan. Gunn ging zichzelf uiteindelijk aangeven, maar betaalde een borgsom van 21.700 dollar (19.000 euro) om weer vrij te komen.