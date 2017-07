"Dit is kindermishandeling": moeders zwaar onder vuur omdat ze oren van hun baby's laten piercen

Twee moeders liggen zwaar onder vuur omdat ze de oren van hun baby's laten piercen hebben. Beide meisjes waren op dat moment amper vier maanden oud. Ondanks de tranen bij hun dochters vinden Crystal Lynn en Rebekah Musson dat ze niets misdaan hebben. Sterker nog: ze zijn ervan overtuigd dat ze hun kinderen een dienst bewezen hebben. "Het is beter als dat op heel jonge leeftijd gebeurt", luidt hun uitleg.

De commotie ontstond nadat een oud filmpje viraal gegaan is op sociale media. Op de beelden is te zien hoe kleine Emily onder handen genomen wordt met een 'piercing gun'. Dertig seconden lang weent ze, maar daarna lijkt alles weer oké. Intussen is ze vijf jaar oud.



"En natuurlijk herinnert ze zich niet meer dat dat ooit gebeurd is", aldus de vrouw uit Florida. "We hebben deze keuze gemaakt omdat anders de kans op infectie veel groter is. Meisjes tussen de vijf en tien jaar blijven daar immers aan peuteren. Nu voelen ze enkel dertig seconden pijn en dat is het. Emily is echt dol op haar oorbellen. En als ze die wil uitdoen, is er natuurlijk niemand die haar tegenhoudt."