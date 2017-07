Gedaan met gênante situaties: Japanse app vertelt of je stinkt

Door lvh

Een Japans bedrijf ontwikkelde een detector en app waarmee je kan testen of je stinkt. © thinkstock.

Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt: na een hectische ochtend arriveer je net op tijd op het werk. Je had geen tijd om te douchen en je bent zenuwachtig voor die ene meeting. Resultaat: je zweet, maar je weet niet zeker of je stinkt en je vraagt je af of je collega's je zweet kunnen ruiken. Voor dat probleem heeft een Japans technologiebedrijf nu een oplossing gevonden.

De 'Kunkun Body'. © Konica Minolta. Konica Minolta, dat bekend staat om zijn fototoestellen en printers, ontwikkelde een geurdetector met bijhorende smartphone-app die je vertelt of je effectief een onfrisse geur verspreidt. Dat schrijft The Guardian vandaag. De compacte detector, die wat weg heeft van een audiorecorder, registreert zweet- en andere storende geuren op vier verschillende plaatsen: bij het hoofd, achter de oren, onder de oksels en rond de voeten. Het toestel kreeg de naam 'Kunkun Body' mee. 'Kun kun' betekent 'snif snif' in het Japans en dat is wat de geurchecker doet: hij 'snuffelt' naar lijfgeuren. Lees ook Is je eten nog vers? Je smartphone heeft het antwoord

Discreet © Konica Minolta. Concreet detecteert de Kunkun enkele chemische stoffen die geassocieerd worden met vieze geurtjes. Nadat je de Kunkun even op een van de vier 'geurlocaties' hebt gehouden, stuurt hij de resultaten van de analyse via Bluetooth naar een app op je smartphone. De app toont dan op een discrete manier welke geuren je verspreidt. Daarnaast zie je ook of je de normale 'geurnormen' overschrijdt en effectief stinkt.

Etiquette De app en detector zullen momenteel alleen in Japan verkrijgbaar zijn. Daar is er volgens Daisuke Koda, een van de uitvinders van de Kunkun, veel vraag naar producten die geurtjes bestrijden. De zomers in Japan zijn heel heet en vochtig, waardoor zweetgeuren een grote bezorgdheid zijn van veel mensen. Bovendien bleek uit eerder onderzoek dat Japanners, die enorm veel belang hechten aan etiquette, het belangrijk dat ze een goede geur verspreiden op het werk. Ze vinden het ook moeilijk om collega's aan te spreken over geurtjes. Dat probleem is nu verleden tijd dankzij de Kunkun-zelftest.