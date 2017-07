Vrouw in auto filmt via Facebook Live per ongeluk haar eigen dood in ongeval

Bewerkt door: ib

11/07/17

Een still uit de video die Nikol streamde via Facebook, enkele momenten voor haar plotse dood. © rv.

Op Facebook zijn gruwelijke beelden verschenen van een auto-ongeluk, dat via Facebook Live vanbinnen uit gefilmd werd door de passagier. Onbedoeld streamde de Tsjechische Nikol Barabasova haar eigen dood.

De Volkswagen Golf, die werd bestuurd door een vriendin, crashte namelijk korte tijd nadat Nikol de livestream had opgestart, met meer dan honderdtwintig kilometer per uur tegen een barrière aan. Nikol was op slag dood, haar vriendin vecht nog voor haar leven op de afdeling intensieve zorgen. Op de beelden is eerst te zien hoe Nikol nog vrolijk aan het lachen en praten is, maar dan slaakt ze ineens een kreet. Het beeld begint te bewegen wanneer de auto schudt en de vrouwelijke chauffeur probeert de wagen terug onder controle te krijgen. Nikol wordt naar voren gesmeten en dan raakt de auto van de weg. De smartphone belandt op de grond, maar blijft filmen.

Nikol in betere tijden. © rv.

Het is dodelijk stil op het geluid van de ruitenwissers na: die zijn door de crash ineens aangesprongen.



Na een tijdje hoor je een man vragen of de vrouwen in orde zijn. Waarschijnlijk gaat het om een andere chauffeur die het ongeluk heeft zien gebeuren. Pas wanneer de hulpdiensten arriveren, wordt de stream afgezet door een van de reddingswerkers.



Volgens de lokale media is Nikol, de eigenaresse van de smartphone, die de livestream begon, tijdens de crash om het leven gekomen. Haar familie en vrienden laten rouwberichten achter op haar Facebookpagina.



Nikols vriendin, die de auto bestuurde, ligt met een zwaar hoofdtrauma in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het ongeval.



De video is intussen offline gehaald.