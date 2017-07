Zes jaar geleden laatste keer gezien: gemummificeerd lijk van vrouw ligt op vloer van flat

© thinkstock.

De Spaanse politie heeft het lijk aangetroffen van een vrouw in haar appartement in Culleredo, Galicië. Haar stoffelijk overschot was gemummificeerd. Blijkt dat Maria del Rosario (49) zes jaar geleden voor het laatst levend werd gezien. Sedertdien heeft niemand naar haar omgekeken.

"Buren hadden gemeld dat de post van de dame al jarenlang bleef rondslingeren", zegt een woordvoerder van de Guardia Civil. "Haar auto stond al die tijd op dezelfde plek geparkeerd. Het stof lag centimetersdik op de wagen".



Na deze melding ging de politie een kijkje nemen. Dat gebeurde vorige maandag. Op de vloer van het appartement in het stadje Culleredo vonden de agenten een gemummificeerd lijk. Het lichaam bleek op een natuurlijke manier te zijn uitgedroogd. Niemand van de buren had ooit een vreemde geur waargenomen.



Op het dode lichaam werden geen sporen van geweld aangetroffen. Maria del Rosario was een natuurlijke dood gestorven.



Tijdelijke job

Intussen is duidelijk geworden dat mevrouw del Rosario tot april 2011 een tijdelijke job had bij het regionale bestuur van Galicië. Nadien hebben de buren haar nooit meer gezien. Het gerucht gaat dat zij depressief was. "Het was duidelijk dat er de vrouw iets overkomen was, maar niemand heeft naar haar omgekeken", aldus een buurtbewoner.



Volgens de politie had de vrouw geen familie. De elektriciteit in haar flat was al een tijdlang afgesloten omdat de rekeningen niet meer werden betaald. Maria del Rosario was 49 jaar.