Vrouw krijgt doodsbedreigingen omdat ze op Amerikaanse vlag plast

6/07/17 - 17u30 Bron: BBC, Metro, Scallywag & Vagabond

© Facebook.

video De Amerikaanse Emily Lance drukte op 4 juli, de Dag van de Onafhankelijkheid in de VS, haar mening over haar land uit op een, laat ons zeggen, 'unieke' manier. De jonge vrouw spande de Amerikaanse vlag over het toilet en plaste erop met een plastuit. Maar die daad wordt in 'The Land of the Free' echter weinig op prijs gesteld. Lance krijgt doodsbedreigingen en er zou een premie op haar hoofd staan.

"F*** jullie nationalisme. F*** jullie land. F*** jullie stomme vlag" Lance deelde de video waarin ze haar urine de vrije loop laat op de 'star-spangled banner' zelf op Facebook met als bijschrift "F*** jullie nationalisme. F*** jullie land. F*** jullie stomme vlag".



Hoewel haar gedrag niet strafbaar is en valt onder de vrijheid van meningsuiting, zien veel landgenoten dat anders. De vrouw wordt online bedreigd met de dood en verkrachting. Ook haar familie wordt lastiggevallen en de werkplek van haar vader zou al "geviseerd" zijn,beweert ze. Via zoekertjeswebsite Craigslist zou er ook een premie van 3000 dollar op haar hoofd staan, zo schreef iemand op haar Facebookpagina, al leverde een zoektocht op de desbetreffende site ons niets op.



Lance vraagt de mensen die het niet met haar eens zijn nu om "hun woede niet uit te werken op de verkeerde mensen", want niemand in haar familie "is het eens met haar fratsen". "Ze hebben niets te maken met mijn beslissingen," zei ze later op Facebook.