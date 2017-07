Kind vindt bom uit WOII en neemt die mee naar kinderopvang

Door: AJA, KVE

Een kind heeft vanochtend een oude brandbom uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar een kinderdagverblijf in het Duitse Darmstadt, Hessen. Personeelsleden merkten het verdachte voorwerp op en sloegen alarm. Dat vertelt een politiewoordvoerster. Uit voorzorg werd het pand ontruimd.

Volgens de politie vond het kind de staafbrandbom tijdens een boswandeling en bracht het die mee naar de crèche. Opvoedsters merkten het merkwaardige voorwerp op in een rek en verwittigden de politie.



De opvoeders trokken uit voorzorgsmaatregelen naar een speeltuin in de buurt. De explosievenopruimingsdienst rukte uit om het explosief af te voeren. Toen de brandbom veilig werd verwijderd mochten de kinderen teruggaan naar het kinderdagverblijf.



Later volgde er ook nog een zoektocht in het bos waar het kind de oude brandbom zou gevonden hebben. Volgens de politie werden er daar geen andere oorlogsexplosieven aangetroffen.



Er worden steeds vaker bommen gevonden in tuinen, velden en bossen. De Duitse politie vraagt dan ook om de ontdekkingen te laten liggen en onmiddellijk de politie te contacteren.