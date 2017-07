VIDEO: Bebloede man jaagt medepassagiers stuipen op het lijf en moet vastgebonden worden

avh

5/07/17 - 12u12 Bron: Daily Mail; The Telegraph

© videostill.

video Een nieuwe video van een woeste passagier doet sinds afgelopen weekend de ronde op het internet. In het filmpje is te zien hoe de bebloede man schreeuwt en wild op de zetel voor zich slaat. Medepassagiers overmeesterden de man uiteindelijk en bonden hem vast.

Passagiers nemen heft in eigen handen

Het cabinepersoneel probeert een uur lang op de man in te praten, maar de man is niet voor rede vatbaar. Uiteindelijk waren het de passagiers die het heft in eigen handen namen. Ze overmeesterden de man en bonden hem vast.



Het is niet duidelijk waarom de man bebloed raakte. Ook de reden waarom hij zo woest was, is nog onduidelijk. Hij werd na de landing wel opgewacht door de politie.