"Ik ga op reis en ik neem mee... alles"

kv

29/06/17 - 23u51 Bron: Boston.com

© Facebook - New Hampshire State Police.

De 57-jarige bestuurder van deze Honda ging wel erg ambitieus te werk toen hij zijn volledige hebben en houden in een keer wilde verhuizen. Hij bereikte zijn bestemming echter niet, want de man werd door dinsdag de politie aan de kant gezet.

De man had onder andere verschillende stukken meubilair, een televisie, een fiets en een ladder op het dak van zijn wagen vastgemaakt. Niet ideaal als je je onopgemerkt op de weg wilt begeven. Tijdens de controle bleek immers dat het voertuig ook nog eens niet gekeurd was.



De politie van de Amerikaanse staat New Hampshire waarschuwt autobestuurders er naar aanleiding van het incident via Facebook voor om hun wagen niet té zwaar te bepakken.



"Om in te gaan op de foto die we eerder postten, rijden met voorwerpen die bevestigd/ vastgemaakt zijn aan je voertuig, kan bijzonder gevaarlijk zijn voor jezelf en wie in je omgeving rijdt," schreef de New Hampshire State Police op Facebook. "Deze voorwerpen kunnen je zicht belemmeren of nog erger: losgeraken en een ongeval veroorzaken. Hou onze wegen alsjeblieft veilig."



De bestuurder van het voertuig in kwestie wordt gedagvaard voor nalatig rijgedrag en het besturen van een ongekeurd voertuig. Zijn auto werd weggesleept.