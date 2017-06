Wat een bizar zicht: twee mannen in onderbroek op snelweg gearresteerd

Door: FT

29/06/17 - 23u46 Bron: Omroep Brabant

Twee mannen in onderbroek worden op de A67-snelweg in het Nederlandse Eersel staande gehouden. Voorbijgangers geloven hun ogen niet. Later wordt duidelijk dat het om een oefening gaat. © Omroep Brabant.

Een niet alledaags zicht vandaag op de A67-snelweg in het Nederlandse Eersel. Twee halfnaakte mannen werden er onder zwaar politiegeschut gearresteerd.

Ooggetuigen konden foto's nemen van een man die in onderbroek op z'n knieën naast een auto zat gehurkt, een ander moest z'n armen in de lucht houden terwijl hij in ondergoed achteruit stapte. De snelweg werd zelfs even helemaal afgesloten en in de andere rijrichting ontstond een kijkfile.



Pas deze avond werd duidelijk dat het om een antiterreuroefening ging van de Nederlandse en Belgische politie. Ook in het Nederlandse Dordrecht en op twee locaties in ons land werden interventies gehouden. "Terrorisme kent geen grenzen", aldus de politie. De oefening was bedoeld om de samenwerking tussen de verschillende teams te verbeteren.



Nederlands verkeersexpert Ruud Hornman is niet te spreken over de actie. Dat zegt hij op de site van Omroep Brabant: "Ik vind het heel vreemd. Deze weg wordt geplaagd door ongelukken en aanrijdingen. Waarom gebeurt dit in vredesnaam bij een snelweg? Ik snap dat de politie een real life-situatie wil nabootsen. Maar zet dan iets in scène waar het minder pijn doet of hou zo'n oefening op zondagmiddag."