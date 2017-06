Vlucht vertraagd nadat 80-jarige vrouw 'geluksmunten' in vliegtuigmotor gooit

Door: Davine Lambert

27/06/17 - 23u44 Bron: AD.nl

De 9 'geluksmuntjes' uit de vliegtuigmotor. © China Southern Airlines.

Een vlucht van Shanghai naar Guangzhou in China heeft vijf uur vertraging opgelopen omdat een 80-jarige vrouwelijke passagier muntjes in de motor van een vliegtuig had gegooid voor geluk. Dat melden lokale media vandaag.