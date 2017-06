Een krokodil bijt zijn arm af en dan krijgt hij nog eens een boete

Door: redactie

Een 26-jarige man uit India herstelt momenteel in het ziekenhuis nadat zijn arm zondag deels werd afgebeten door een krokodil. De man was in een meer vol krokodillen gesprongen om zijn hond te redden. Om de ellende compleet te maken, hangt hem nu ook nog een boete boven het hoofd omdat hij zonder toestemming in het water ging.

Mudit Dandwate rende zondag zijn twee honden achterna, toen die in het Thattekere-meer in het Indiase district Ramanagaram renden. Het meer is echter vergeven van de krokodillen en een van hen kreeg de 26-jarige IT'er te pakken. Het beest klemde zijn kaken rond de linkervoorarm van de man en probeerde hem mee te sleuren. Dandwate slaagde erin om zich los te rukken, maar verloor een stuk van zijn arm in het gevecht.



Vier parkwachters die patrouilleerden in de buurt redden de man nadat ze hem om hulp hoorden roepen. Dandwate werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht, waar bleek dat hij zijn arm tot onder de elleboog verloren had.



"Aangezien de krokodil het andere deel mogelijk heeft opgegeten, is er geen kans op heraanhechting," vertelde ziekenhuisdirecteur Ajith Benedict Rayan aan het Indiase NDTV. Lees ook Australische brandweer blust woning en ontdekt 70 jaar oude huiskrokodil

