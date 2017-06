Zeeleeuw klampt zich vast aan gezinsboot en bedelt om vis

bewerkt door: LS

25/06/17 - 20u04 Bron: Instagram, dailymail.co.uk

© Instagram Brent Bielmann .

video Op Instagram is een bijzonder filmpje opgedoken van een zeeleeuw die zich in Cabo, Mexico vastklampt aan een gezinsboot. Hij lijkt niet los te willen laten tot hij gevoederd wordt.

De familie van fotograaf Brent Bielmann staat met een mond vol tanden wanneer de zeeleeuw opduikt. Brent maakte het filmpje tijdens zijn vakantie in Cabo, in Mexico, maar plaatste het afgelopen woensdag pas online. Intussen is het fillmpje al meer dan 700.000 keer bekeken.



De familie Bielmann is verbijsterd van de grootte van het dier. Er worden enkele filmpjes en foto's gemaakt, waarna een familielid uiteindelijk de vis gooit die op de boot aanwezig was. Daarna zwemt de zeeleeuw weer verder.