"Dit is mijn eerste keer": model springt in haar blootje van klif

Stel: u bent een fraai model op Instagram en houdt wel van een kick. Hoe dan beter de aandacht trekken dan uzelf naakt van een Zwitserse klif te storten? Uiteraard had Annelise Temple nog wel een parachute aan. Naar eigen zeggen was het de eerste keer dat ze een basejump uitvoerde.

Haar instructeur David Laffargue staat er eigenlijk voor spek en bonen bij. "Het materiaal is niet zozeer belangrijk, wel de manier waarop je het uitvoert", pepert hij haar in. "Je moet de lucht op je lichaam voelen."



Annelise liet er geen gras over groeien: ze keerde in haar blootje terug en vroeg of ze meteen mocht springen. De beelden zijn intussen al honderdduizenden keren bekeken op sociale media, missie meer dan geslaagd dus.



Uit de foto's op haar Instagramprofiel blijkt alvast dat hoogtes nooit een probleem geweest zijn. Prettig gestoord, iemand?