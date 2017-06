Verkeersagressie 2.0 en dan eindigt een onschuldige man in het ziekenhuis

Door: ADN

22/06/17 - 16u52 Bron: NBC4

© screenshot.

video Toen een automobilist en zijn passagier een auto een motard de pas zagen afsnijden en daarna getuige waren van een fikse woordenwisseling tussen de twee, haalde de passagier zijn camera boven. Maar dat het stevige staaltje verkeersagressie zou eindigen met een onschuldige man in het ziekenhuis, had hij nooit gedacht.

De onthutsende video gemaakt op de 14 Freeway in Santa Clarita, Californië begint met het vervolg op de scheldpartij. De motard rijdt naast de grijze sedan, komt dichter en deelt dan een schop uit. De automobilist lijkt een tik terug te willen geven (of schrikt) en verliest de controle over het stuur. De auto slaat aan het slingeren, knalt links tegen de betonnen afscheiding en vliegt dan naar rechts om hard tegen een witte pick-up te botsen. De pick-up vliegt over de kop en schuift op zijn dak verder, terwijl de sedan total loss tot stilstand komt. De motard slaat op de vlucht en is nog spoorloos.



De onschuldige bestuurder van de pick-up raakte gewond bij het ongeval en moest naar het ziekenhuis. De man die de beelden maakte, stapte meteen met de video naar de politie. "Die arme chauffeur had er helemaal niets mee te maken en hij is dan diegene die gewond raakt", vertelt hij aan NBC4.