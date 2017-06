Vrouw moet van rechter stoppen met naaktfoto's te sturen

avh

21/06/17 - 16u46 Bron: Belga

© thinkstock.

Een vrouw uit Vollenhove (Overijssel) mag van de rechtbank in Zwolle haar ex-man niet langer bestoken met naaktfoto's. De man spande een kort geding aan omdat hij gek wordt van alle foto's die zijn ex-vrouw hem blijft sturen, via app en e-mail, zei zijn raadsman eerder.

Met de 'tientallen pornografisch getinte foto's' zou de vrouw hem willen uitlokken om de afbeeldingen door te sturen naar anderen. Dat gebeurde namelijk al eerder, waarna de vrouw aangifte deed.



De zestigjarige man ontving enkele jaren geleden ook al naaktfoto's. In 2015 stuurde hij één van die foto's door naar familieleden met de vraag of zij haar konden stoppen. De ex-vrouw deed daarop prompt aangifte waarna de man vorig jaar door de politierechter in Zwolle werd veroordeeld voor smaad. Hij werd in hoger beroep echter vrijgesproken.



De rechter legde ook een wederzijds contactverbod op voor de duur van een jaar. Want de vrouw eiste dat hij geen contact meer met haar opneemt. Daarnaast moet de man de ontvangen naaktfoto's vernietigen.