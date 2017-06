Wat zou het vandaag kosten om de zeven nieuwe wereldwonderen te bouwen?

De Chinese Muur zou vandaag veruit het duurste bouwwerk van de nieuwe zeven wereldwonderen zijn. © getty.

Welk nieuw wereldwonder uit de lijst van 2007 zou vandaag het duurst zijn om te bouwen? Hoeveel zouden de andere kosten? En hoelang zouden de werken duren? Travis Perkins, de grootste Britse handelaar in bouwmaterialen, ging aan het rekenen en The Telegraph publiceerde de resultaten.

Over wat nu precies de wereldwonderen zijn, bestaat al eeuwen discussie. Van de bekendste en meest gebruikte lijst van de Griek Antipater bestaat alleen de Piramide van Cheops nog. In 2007 werden via verkiezingen zeven nieuwe wereldwonderen aangeduid. Het zijn die bouwwerken waarvan Travis Perkins de kosten berekende. The Telegraph waarschuwt er alvast droogjes voor dat de finale bedragen vaak kunnen oplopen in vergelijking met de geschatte prijzen: "Denk maar aan de Kanaaltunnel, die geraamd werd op minder dan 5 miljard pond (5,7 miljard euro) en uiteindelijk meer dan het dubbele kostte".

Het hoeft niet te verbazen dat de Chinese Muur - een constructie van maar liefst 21.196 km - met de duizelingwekkende kostprijs van 61,2 miljard euro het duurste wereldwonder van de zeven is. Het straffe is wel dat de klus volgens Travis Perkins op anderhalf jaar zou kunnen geklaard worden. Maar dat soort inschattingen moet traditioneel eveneens met een stevige korrel zout genomen worden. Volgens historici zou de bouw van de Grote Muur destijds zomaar eventjes 2.000 jaren in beslag genomen hebben.



Het tweede duurste wereldwonder is dat van het Colosseum in Rome. De kostprijs daarvan wordt geraamd op 453 miljoen euro. Er zou vandaag twee jaar aan gebouwd worden, wat vijf keer sneller is dan in werkelijkheid het geval was. Ook aan de Taj Mahal in India zou twee jaar gewerkt worden. Die zou 79,3 miljoen euro zou kosten en sluit zo de top drie van duurste wereldwonderen af. Volgen nog Christus de Verlosser (Rio de Janeiro), Machu Picchu (Peru), Chichén Itzá (Yucatán) en Petra (Jordanië).



Travis Perkins nam voor de berekeningen parameters in acht zoals bouwmaterialen, mankracht, werkmateriaal en bouwtechnieken die ook bij de originele constructies gebruikt werden. Het bedrijf beseft wel dat het verkrijgen van de nodige bouwvergunningen vandaag niet vanzelfsprekend zou zijn en sowieso heel wat jaren tijd zou vergen. Dankzij de enorme technologische verbeteringen kan de bouw van de zeven wereldwonderen zich vandaag voltrekken in een fractie van de tijd die destijds nodig was. Maar daar staat een duurder prijskaartje tegenover.