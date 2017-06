Vrouwen lopen naakt door straten van Magaluf: daar is de zomer weer

Bewerkt door Eric Belsack

video Het toeristisch seizoen moet nog écht beginnen, maar het hek lijkt nu al van de dam in de beruchte badplaats Magaluf. Daar is de politie op zoek naar twee jonge vrouwen die naakt, of zo goed als, over straat renden.

De twee werden zaterdagochtend in de vroege uurtjes gespot in de uitgaansbuurt van de badstad op het Spaanse eiland Mallorca. Een jonge vrouw was helemaal naakt, de andere droeg enkel een minuscule G-string. Ze waren vergezeld van twee aangeklede vriendinnen.



De vrouwen zetten het op een lopen, luid 'Oh my God' roepend. De politie gaat er van uit dat de ochtendlijke streakers de Britse nationaliteit hebben. Het blote duo wordt opgespoord. Lees ook Zwijnerijen gaan door in Magaluf, ondanks drankverbod op straat

Kwalijke reputatie Magaluf bestaat voornamelijk uit vakantieresorts en hotels en is bekend om het uitgaansleven. Het is een populaire vakantieplaats bij jonge Britse, Russische en Scandinavische toeristen. En die maken het vaak nogal bont. Tot groot ongenoegen van de plaatselijke bevolking en de andere, meer bezadigde toeristen.



Al twee jaar geldt in Magaluf een verbod om op straat alcohol te drinken na tien uur 's avonds. Er wordt gezwaaid met boetes en zelfs celstraffen voor wie halfnaakt rondloopt, spuwt of wildplast. Deze maatregelen lijken evenwel niet het gewenste effect te hebben.



