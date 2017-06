Leraar spoorloos verdwenen, leerlingen moeten examen overdoen

TK

Tachtig leerlingen van de school ROC Midden Nederland moeten een examen opnieuw afleggen omdat hun docent spoorloos is verdwenen. De instelling is volgens het AD niet alleen de leraar Nederlands kwijt, maar ook al diens verslagen van de toetsen 'spreken' en 'gesprekken voeren'.

Hoewel een groot deel van de studenten van de koksopleiding geslaagd was, kan dat niet bewezen worden. De leerkracht, die inviel voor een andere, langdurig zieke docent, is met de noorderzon vertrokken en heeft haar resultaten niet ingediend. Volgens de regels van de Onderwijsinspectie is het resultaat daarom niet rechtsgeldig. Voor de studenten zit er niets anders op dan de toets begin volgende maand opnieuw te maken.



De school spreekt zelf van een "uitzonderlijke" en zeer vervelende situatie. "Wij vinden dit zelf ook heel vervelend, maar we krijgen hem niet te pakken. We hebben alles gedaan om hem te traceren. We hebben hem ook aansprakelijk gesteld voor alle vervolgschade." Het ROC moet extra kosten maken om het examen voor de 80 gedupeerde leerlingen opnieuw af te kunnen nemen.