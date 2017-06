Boer sterft nadat varken zijn geslachtsdeel afbijt

EB

18/06/17 - 17u40 Bron: El Popular

© thinkstock.

Een doorzopen nachtje uit is fataal afgelopen voor een Mexicaanse boer. Overmand door de drank, besloot Miguel Anaya Pablo een robbertje te vechten met zijn varken. Het zwijn toonde zich de meerdere: het beet 's mans penis en drie vingers af. De 60-jarige boer bezweek aan zijn verwondingen.

Het moet een dolle nacht geweest zijn, daar in het dorpje San Lucas Ojitlan in de Mexicaanse staat Oaxaca. Met een ferm stuk in zijn klompen keerde boer Pablo naar huis. Daar begon hij zijn varken uit te dagen. Volgens lokale media sloeg Miguel Anaya Pablo het dier en probeerde hij het te bespringen.



Het varken beet van zich af. Letterlijk. Het zwijn hapte de penis en drie vingers van Pablo's rechterhand af.



Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Tuxtepec gebracht, waar zijn wonden werden behandeld. Het vele bloedverlies, maar vooral de bacteriële infecties werden Pablo echter fataal. Er werd een autopsie bevolen om uitsluitsel te brengen over de oorzaak van het overlijden.