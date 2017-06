Man komt om in Niagara Falls na duik in opblaasbare bal

kv

Een man die in 2003 de eerste was om een duik in de Niagarawatervallen te overleven zonder daarbij gebruik te maken van enige bescherming, is nu om het leven gekomen nadat hij een nieuwe stunt wilde uitvoeren waarbij hij in de waterval sprong in een opblaasbare bal. Dat deelt de politie mee.

Agent Brian Nisbet vertelde aan de Syracuse Post-Standard dat de Amerikaan Kirk Jones op 19 april zou geprobeerd hebben om de watervallen af te dalen in een grote opblaasbare bal. Daarmee maakte hij een sprong van zo'n 42 meter hoog in het kolkende water.



De bal werd later teruggevonden in de buurt van de watervallen. Het lichaam van de 53-jarige Jones werd pas op 2 juni aangetroffen in de Niagararivier, op zo'n 19 kilometer stroomafwaarts. Het nieuws over zijn dood raakte pas deze week bekend. Lees ook Vrouw stunt boven Niagara Falls

De politie bevestgt dat het om dezelfde man gaat die veertien jaar geleden een sprong in de watervallen overleefde. In 2003 hield Jones enkel schaafwonden en kneuzingen over aan zijn stunt. De 53-jarige man zei achteraf dat hij zoiets nooit nog opnieuw zou proberen.



Een Canadees gerechtshof legde hem in 2003 voor die stunt een boete van ongeveer 3000 dollar op en gaf hem een levenslang verbod om het land nog binnen te komen. Hoewel het volgens familie van Jones ging om waaghalzerij, zei de man later dat het destijds in feite om een zelfmoordpoging ging. Hij vertelde achteraf aan journalisten dat hij "erg gelukkig was dat hij nog leefde". "Ik begrijp dat wat ik deed verkeerd was," zei hij toen. "Je zal nooit nog een stunt in het water van de Niagara Falls zien met mijn naam erop".