Russisch jongetje (4) dat vier dagen alleen door bos dwaalde levend teruggevonden

15/06/17 - 22u24 Bron: Telegraph, Daily Mail

In de Russische oblast Sverdlovsk, nabij het Oeralgebergte, is een Russisch kleutertje dat vier dagen lang vermist was in een bos waar beren en elanden leven, levend teruggevonden na een erg intensieve zoektocht. Het kind is er ernstig aan toe.