Bibliotheek op zoek naar mysterieuze 'boekenkakker'

15/06/17

Halle In de bibliotheek van Halle staan ze voor een raadsel. Al drie woensdagen op rij heeft een onbekende er zijn gevoeg gedaan op boeken en een cd. Dat meldt Het Nieuwsblad. De dader was wel zo vriendelijk alles achter te laten in het toilet.

Toen een poetsvrouw op 24 mei op het toilet een boek vond waarop iemand zijn gevoeg had gedaan, ging iedereen er nog vanuit dat het misschien om een ongelukje ging en dat de dader uit schaamte was weggelopen. Maar de week nadien was het weer van dat. En vorige week woensdag werd een met uitwerpselen besmeurde cd gevonden in het toilet.



Het personeel heeft geen flauw idee wie de dader zou kunnen zijn. Aan de bibliotheek is ook geen camerabewaking. Cultuurschepen Marc Snoeck heeft klacht ingediend bij de politie. "Hopelijk kunnen zij de vandaal oppakken", zegt hij in Het Nieuwsblad. In afwachting gaat het toilet in de bibliotheek op slot. Wie naar het toilet moet, zal de sleutel moeten vragen.