"Verkleed je maar voor het doopsel, iedereen zal dat doen": kerel neemt zijn beste vriend grandioos beet

Sven Van Malderen

14/06/17 - 23u35 Bron: The Sun 14/06/17 - 23u35 Bron: The Sun

De vriendin van de 'koene ridder' wil even niet meer in zijn buurt gezien worden. © Imgur.

In de reeks betere grappen: maak je beste vriend eens wijs dat het doopsel van je zoon een knaller van een verkleedfeestje wordt. En dan maar wachten tot die kerel opdaagt en beseft dat hij als enige voor paal staat...

De grapjas van dienst had niet eens bewust een valstrik gespannen. "We zaten bij me thuis. Plots flapte ik eruit dat ik van het doopsel een verkleedpartij wilde maken. Ik dacht dat hij me voor gek zou verklaren, maar hij keek me enkel wat vreemd aan." Aanschuiven maar voor het buffet... © Imgur.

"Via mijn iPad gingen we op zoek naar coole kostuums. Onder meer Bebop en Rocksteady (twee fictieve personages uit de Teenage Mutant Ninja Turtles; nvdr) passeerden de revue. We hebben eens goed gelachen. Ik dacht toen echt wel dat hij het spelletje doorhad. Hij is naar huis gegaan en dat hele gedoe is uit mijn gedachten verdwenen." De moeder van de grappenmaker dacht ongetwijfeld dat hij een ingehuurde attractie was. © Imgur.

Twee weken later kreeg hij echter een sms van zijn vriend. "Hij had naar eigen zeggen de perfecte outfit gevonden. Nu vroeg hij of ik hem een plastic zwaard kon lenen. Ik antwoordde dat ik dat helaas niet liggen had, maar dat ik wel benieuwd was naar zijn vermomming. Op dat moment ging ik er nog altijd van uit dat hij het spelletje aan het meespelen was. Maar blijkbaar niet dus... Ik rolde letterlijk over de vloer toen ik hem die kerk zag binnenstappen." © Imgur.