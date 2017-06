Verwarde man steelt truck Nederlandse Defensie en gaat joyrijden in Eindhoven

Bewerkt door: ADN

Een "verwarde blanke man" heeft maandag een vrachtwagen van de Nederlandse militaire basis Oirschot gestolen en is daarmee gaan joyrijden in Eindhoven. De man is later weer op de basis aangehouden, meldde Defensieminister Jeanine Hennis vandaag in de Tweede Kamer.

De 21-jarige man uit Veldhoven had uit een rugzak van oefenende militairen een toegangspas tot de militaire basis plus een universele sleutel van een Scania gestolen. Daarna is hij naar de basis gegaan en heeft de truck meegenomen. Daarbij is de poort geramd. Tijdens de rit in de stad heeft hij andere geparkeerde wagens beschadigd.



"De zaak heeft niks met jihadisten of terrorisme te maken", benadrukte Hennis. De man zit nog in hechtenis. Het onderzoek van de marechaussee loopt. De minister lichtte de Kamer in over het gebeuren tijdens een debat over een ander incident op vliegbasis Volkel. Daar werd in mei een veroordeelde Syri√ęganger aangehouden.



"Hier ging het dus om een groep militairen die opging in hun oefening, maar met potentieel enorme gevolgen", verklaarde Hennis. De bataljonscommandant heeft "zeer terecht" inmiddels een tuchtrechtelijk onderzoek gelast. En als verwijtbaarheid wordt vastgesteld zal er ook een sanctie worden opgelegd, zei Hennis. Volgens haar is op de basis uiteindelijk "adequaat gereageerd" op het incident. Hennis kon niet zeggen of er iets in de gestolen legertruck zat. De Veldhovenaar kon naar haar informatie niet bij munitie of wapens op de kazerne komen.



De Tweede Kamer dringt aan op strengere beveiliging rond kazernes. Vorig jaar wist ook al een Nederlandse journalist van SBS gehuld in camouflagekleding ongehinderd de legerbasis in Oirschot binnen te komen. Naar aanleiding van het incident op Vliegbasis Volkel heeft de bewindsvrouw besloten de hele veiligheidsprocedure tegen het licht te houden. "En daar waar nodig gaan we het aanscherpen."