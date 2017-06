Britse mama (39), berucht van 'vrijpartij' in volle vlucht: "Ik voel me zo vernederd"

Door: redactie

14/06/17 - 14u44 Bron: Daily Mail, The Sun

video Het bizarre publiekelijk potje van bil gaan op een Ryanair-vlucht van Manchester naar Ibiza ging heel de wereld rond. Niet veel later bleek dat hoofdrolspeler Shaun Edmondson (31) papa wordt en dat zijn zwangere verloofde braaf thuiszat toen hij zich overgaf aan de onbekende blondine op het vliegtuig. Zij is nu ook geïdentificeerd. "Ik voel me zo vernederd", vertelt Tracey Bolton (39), die er aan toevoegt "dat het enkel een lapdance was". Shaun Edmondson lijkt intussen van de aardbol verdwenen.

Volgens Tracey Bolton (39), mama van drie en café-uitbaatster uit Colne in Lancashire, was van echte seks geen sprake. Maar de schaamte is groot, zo liet ze weten aan vrienden. "Ik voel me zo vernederd dat een beetje dronken plezier nu viraal gaat", klinkt het. "Ik doe niets anders dan huilen."



Tracey had in de luchthaven van Manchester enkele alcoholische dranken genuttigd alvorens het vliegtuig - en Shaun Edmondson uit Windermere - te bestijgen. "Maar er is echt niets gebeurd."



"Ze had haar kleren nog aan en gaf hem een lapdance. Het was allemaal gewoon om te lachen. Er was geen 'sexy time'", vertelt vriendin Kirsty Lawton aan The Sun. "Ze kenden elkaar niet eens! Alsof je dat echt zou doen met iemand, laat staan met een wildvreemde."



Van mijnheer Edmondson ontbreekt momenteel elk spoor. "Hij zou al moeten thuis zijn, maar is klaarblijkelijk ergens ondergedoken sinds het allemaal is losgebarsten", laat een familielid weten aan The Daily Mail. "Niemand kan hem bereiken, ook zijn vriendin niet."