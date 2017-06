Drone bespiedt naakte zonnebaadsters

MVDB

12/06/17 - 23u05 Bron: Diario de Mallorca

(archieffoto) © photo news.

Mallorca Voyeurs gaan klaarblijkelijk met hun tijd mee en zetten anno 2017 cameradrones in voor hun bezigheden. Zeven zonnebaadsters hebben bij de politie van Mallorca aangifte gedaan, nadat ze boven hun privéjacht een drone zagen opduiken.

De vrouwen waren in de namiddag van zaterdag 3 juni met een jacht naar een kalme baai in het zuidoosten van het Balearische eiland gevaren om er ongestoord naakt te zonnen. Niet veel later dook er een drone boven hun boot op. De zonnebaadsters zagen een rood brandend lichtje op het vliegende tuig, en realiseerden dat ze werden gefilmd.



De drone bleek afkomstig van een nabijgelegen luxe-jacht, dat zo'n twintig meter verder lag aangemeerd. Op die boot waren verschillende mannen aanwezig. De vrouwen voeren met hun jacht dichterbij en gingen verhaal halen. De mannen gaven al lachend toe dat ze de vrouwen hadden gefilmd, wat de gemoederen nog deed oplopen. De vrouwen eisten de onmiddellijke verwijdering van de opnames. De voyeurs gingen pas overstag nadat ze door een van de vrouwen zelf werden gefilmd. De met een smartphone gefilmde beelden zouden dan later aan de politie worden overhandigd.



"Dineren in duur restaurant"

De vrouwen voeren met hun jacht terug naar land. De 'mannenboot' volgde. De mannen boden om met de zeven "te gaan dineren in een duur restaurant", om zo de zaak te schikken. Het maakte de dingen enkel nog erger. Voor de zonnebaadsters voelde 'het aanbod' aan alsof ze werden omgekocht. Ze waren nog meer vastberaden om het hierbij niet te laten.



De politiedienst Guardia Civil werd erbij gehaald. De maker van de beelden, een Fransman, verzekerde de agenten dat hij de drone-beelden had verwijderd. Er werden geen arrestaties verricht.



's Anderendaags dienden de vrouwen nog officieel klacht in tegen de mannen. De vrouwen willen vervolging omdat de heren met de drone hun privacy hebben geschonden.