Hof van beroep mild voor naaktloper (57)

12/06/17 - 21u24 Bron: Belga

Hoeilaart Een 57-jarige man uit Hoeilaart die herhaaldelijk betrapt werd op naaktlopen, heeft maandag van het Brusselse hof van beroep de gunst van de opschorting gekregen. Eerder had de Brusselse correctionele rechtbank hem nog veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 12 maanden.

Vincent V. werd tussen 2007 een 2014 minstens tienmaal betrapt terwijl hij zich poedelnaakt in het openbaar begaf. Zo zagen buren, zowel volwassenen als kinderen, hem naakt over straat fietsen of enkel met een schaamlapje op een stelling aan zijn woning werken, zelfs in de winter. Tegenover de politie die hem er telkens op wees dat hij kleren moest aandoen, zou hij zich arrogant en uitdagend hebben opgesteld.



Overtuigd naturist

V. zelf, een overtuigd naturist en lid van diverse clubs en verenigingen, was van oordeel dat hij niets verkeerd deed. De correctionele rechtbank zag dat anders. "Onze maatschappij aanvaardt naaktlopen niet op plaatsen waar anderen ermee kunnen geconfronteerd worden", klonk het in het vonnis. "Zeker als, zoals in dit geval, minderjarigen met die naaktheid kunnen geconfronteerd worden, is dat storend, aangezien dat hun normale seksuele ontwikkeling kan verstoren."



Het hof van beroep heeft een stuk milder geoordeeld. Voor alle feiten die plaatsvonden op privé-terrein werd de man vrijgesproken. Volgens het hof kan het vertonen van de volledige of gedeeltelijke naaktheid van het menselijke lichaam op privéterrein, bij gebrek aan een obscene of zelfs gewoon maar dubbelzinnige houding, in de huidige maatschappij niet langer worden beschouwd als een handeling die de eerbaarheid kwetst en dus strafbaar is.



Voor de feiten die op de openbare weg plaatsvonden, werd V. wel schuldig verklaard aan openbare zedenschennis, maar oordeelde het hof dat een gevangenisstraf niet nodig was.