Hanna (6) ziet er elke dag uit alsof ze verbrand is door de zon

Hanna Barrot, een vrolijk zesjarig meisje uit Tennessee, in de Verenigde Staten, heeft sinds haar geboorte last van een zeldzame huidconditie. Ze ziet eruit alsof ze permanent verbrand is door de zon, omdat een genetische afwijking ervoor zorgt dat haar huid zich veel te snel vernieuwt.

De ouders van Hanna moeten ervoor zorgen dat de huid van hun dochtertje goed gehydrateerd blijft door haar minstens twee keer per dag in te smeren met een soort vochtinbrengende zalf om te voorkomen dat de huid barst en ze gaat bloeden, wat in het ergste geval kan leiden tot een fatale infectie.



Het ergste bijeffect van Hanna's aandoening is dat de overtollige huidcellen haar zweetklieren blokkeren, waardoor ze gemakkelijk oververhit kan geraken en flauw kan vallen. Om dit te voorkomen moeten mama Megan (26) en papa Tyson (30) hun dochter constant in de gaten houden.



De genetische afwijking die Hanna heeft is lamellaire ichthyose, een genetisch huiddefect dat ervoor zorgt dat de hoornlaag, de buitenste laag van de huid, niet goed is ontwikkeld, waardoor haar huid droog en schilferig is. Slechts zo'n zeshonderdduizend andere mensen in de wereld lijden aan dezelfde aandoening, die tot nu toe niet te genezen is. Toen Hanna geboren werd, had ze een strak omhulsel van huid om haar lichaam: ze was wat dokters een 'collodionbaby' noemen. "Hannahs aandoening zorgt ervoor dat haar huid veel sneller groeit dan die van andere kinderen en ze heeft het moeilijk omdat ze niet goed kan zweten", vertelt mama Megan. "We moeten haar twee keer per dag insmeren met een moisturizer en haar exfoliëren, om de dode huidcellen die de hele dag van haar lichaam vallen, te verwijderen. Als we dat niet doen, droogt haar huid uit en is ze veel vatbaarder voor infecties. De huid is het grootste orgaan van ons lichaam, dus het is belangrijk dat die gezond blijft."



"We hebben erg veel moeten aanpassen om haar te helpen: het aanschaffen van honderd procent katoenen (baby)kleding, maar ook eigengemaakte babywipes en dagelijks stofzuigen om alle dode huidcellen die ze laat vallen op te ruimen", zegt mama Megan. "Maar het moeilijkste is om ervoor te zorgen dat ze niet oververhit raakt. We moeten goed op haar letten wanneer ze buiten is of wild aan het spelen is. Als ze oververhit geraakt kan ze meteen gedehydrateerd geraken, flauwvallen of een zonnesteek oplopen."