Etentje met zakenman Buffett kost 2,68 miljoen dollar

Door: redactie

10/06/17 - 20u18 Bron: Belga

Superbelegger Warren Buffet. © Reuters.

De Amerikaanse superbelegger Warren Buffett laat al voor het achttiende jaar op rij opbieden voor een zogenaamde "power lunch". Het intieme etentje leverde dit jaar 2,68 miljoen dollar op. Het geld gaat naar een stichting voor daklozen in San Francisco.

Het bod ligt deze keer wel flink lager dan vorig jaar, toen 3,45 miljoen werd geboden.



De bieder bleef anoniem. Hij mag zeven vrienden meenemen naar het etentje, dat in het verleden in een steakhouse in New York plaatsvond.



Volgens de 86-jarige Buffett wordt er tijdens de lunch enkel gepraat over waarin hij in de toekomst wil investeren.