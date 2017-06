Waarom trouwen met een 36 jaar oudere miljonair niet altijd een pretje is

Door: redactie

8/06/17 - 23u43

Je eerste huwelijksverjaardag zonder je partner moeten vieren? Nooit een pretje, maar dit Playboy-model liet het alvast niet aan haar hart komen. Xenia Deli werd in haar eigen huis zowat bedolven onder de bloemen en de roze ballonnen. Op haar Instagramprofiel liet ze maar wat graag zien hoe ze verwend werd, tot een serenade van een gitaarspeler toe.

Wat haar zo speciaal maakt? De Moldavische schoonheid was amper 26 toen ze vorig jaar in het huwelijksbootje stapte met Ossama Fathi Rabah Al-Sharif: Egyptenaar, zakenman, miljonair én -jawel- maar liefst 36 jaar ouder.

Voor zijn job vertoeft Ossama Fathi dus vaak in het buitenland. Zelfs op heel speciale dagen, zoals nu blijkt. Maar op veel compassie hoeft Xenia niet te rekenen. "Waarom zou hij er moeten zijn? Ze is toch getrouwd met zijn geld", luidt de conclusie van de meeste buitenstaanders. Opgelet trouwens als u kritiek durft geven op het grote leeftijdsverschil, want sommige zuurpruimen diende ze zelf al van antwoord.