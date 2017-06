Man pleegt vluchtmisdrijf, maar geeft viagra de schuld

avh

8/06/17 Bron: Belga

Een 58-jarige Duitser is met een mooi excuus op de proppen gekomen na het plegen van vluchtsmisdrijf: hij had viagra gepakt en stond nog stijf van de zenuwen.

Op een parkeerplaats had de man, voorafgaand aan een bordeelbezoek, zich opgepept met het erectiebevorderende pilletje en diverse flessen lustbevorderend bier. Bij het verlaten van de parking nabij Landshut reed de man een geparkeerde wagen aan. Maar omdat hij net viagra had genomen, had de man geen tijd om de blikschade op te meten. Hij reed hypergemotiveerd voort naar het bordeel.



Op de bestemming aangekomen werd hij evenwel opgepakt nog voor hij zijn lusten kon bevredigen. Hij had wel al betaald.