Uitgebroken pony sterft onder auto op Limburgse Noord-Zuidverbinding

Birger Vandael

8/06/17 - 00u40 Bron: eigen berichtgeving

Een van de twee pony's raakte niet gewond, maar was duidelijk over haar toeren. © Birger Vandael.

Vannacht omstreeks 23.20 uur liepen plots twee pony's op de Noord-Zuidverbinding in Overpelt. Eén van de pony's kwam onder een wagen terecht en overleed ter plekke, de andere pony werd levend en wel gevangen. Er raakten geen mensen gewond.

© Biger Vandael.

Heel wat chauffeurs schrokken zich een hoedje toen ze in de duisternis plots de dieren in hun autolichten zagen. De dieren liepen dwars over de weg en gebruikten ook de middenberm. In de richting van Eksel kwamen een drietal wagens in aanraking met de eerste pony. De derde wagen raakte het beest vol en de arme pony overleefde die klap niet.



De wagen in kwestie kwam in de zijberm terecht, maar belandde gelukkig niet in de gracht. "Ik zag plots een pony op de weg, meer kan ik er niet van zeggen. Ik raakte het beest vol en helaas is het gestorven. Gelukkig valt de schade bij mij nog mee: ik ben niet gekwetst. Het had veel erger kunnen aflopen", aldus de automobilist.